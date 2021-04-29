Жители Алтайского края примут участие в международной акции Диктант Победы

Третий Диктант Победы пройдёт в 2021 году по всему миру — к участию присоединились жители европейских и азиатских стран, американского и африканского континентов. В России проверить свои знания истории можно будет на 15,5 тысячи площадок.

Диктант Победы. Фото предоставлено проесс-службой «Единой России»

Масштабный диктант жители 80 стран будут писать сегодня, 29 апреля, в 14 часов по московскому времени. Среди новых участников — Ливан, Португалия, Люксембург и Эфиопия. Для иностранных граждан будут свои версии (на английском и китайском языках) с вопросами о вкладе стран антигитлеровской коалиции в победу.

В России будет работать более 15,5 тысячи площадок: в вузах, школах, крупных детских лагерях, на базе предприятий Минобороны, Росгвардии, МЧС и МВД, а также в крупных природных парках и заповедниках.

В Алтайском крае откроют 73 площадки, Диктант начнется в 18 часов по местному времени в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Камне-на-Оби, Алейске, Новоалтайске, Яровом и Славгороде и в районах края.

В краевой столице акция пройдет на 6 площадках: в Парламентском центре Алтайского края, Краевом дворце молодежи, Краевой универсальной научной библиотеке имени Шишкова, в АлтГТУ, АГМУ и АлтГУ.

Также на участие в акции зарегистрировались представители силовых структур региона: Диктант Победы напишут в краевом управлении Росгвардии, в Барнаульском учебном центре федеральной противопожарной службы, БЮИ, УФСИН в г. Бийске, войсковых частях.

«Уже сейчас о намерении писать диктант заявили более 5000 жителей Алтайского края. Уверен, что в итоге, с учётом тех земляков, кто примет участие в акции онлайн, эта цифра увеличится в разы», — рассказал координатор партийного проекта «Историческая память» в Алтайском крае, депутат гордумы Барнаула Сергей Завалихин.

Добавим, что итоги акции подведут к 24 июня. Победители смогут побывать в самом центре празднования 9 мая в 2022 году.