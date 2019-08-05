В Алтайском крае продлили период аномальной жары

Погода в Алтайском крае 6 августа:
- Ночью +9… +14, при облачности в восточных районах до +19, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, в ночные часы местами туман, ветер северо-восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 13−18 м/с.
- Днем +27… +32, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, в утренние часы местами туман, ветер северо-восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Погода в Алтайском крае 7 августа:
- Ночью +11… +16, без осадков, в ночные часы местами туман, ветер северо-восточный, 3−8 м/с.
- Днем +28… +33, без осадков, в утренние часы местами туман, ветер северо-восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Погода в Алтайском крае 8 августа:
- Ночью +12… +17, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
- Днем +26… +31, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13−18 м/с, при грозах шквалы до 23 м/с.
Погода в Барнауле
6 августа ночью +11… +13, ночью небольшой дождь, гроза, туман, днем +27…+29, без осадков.
7 августа ночью прогнозируют +12… +14, днем +28.+30, без осадков.
8 августа ночью будет +14… +16 и без осадков, днем ожидают +27…+29, временами дождь, гроза.