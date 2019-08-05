Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 августа 27°C

В Алтайском крае продлили период аномальной жары

Аномально жаркая погода в Алтайском крае продлится как минимум до 8 августа, сообщает региональный ЦГМС. В Барнауле термометры покажут +30 градусов, по краю будет еще жарче. Также прогнозируют дожди и грозовые шквалы.

Лето в Барнауле.
Лето в Барнауле.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае 6 августа:

  • Ночью +9… +14, при облачности в восточных районах до +19, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, в ночные часы местами туман, ветер северо-восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 13−18 м/с.
  • Днем +27… +32, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, в утренние часы местами туман, ветер северо-восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Погода в Алтайском крае 7 августа:

  • Ночью +11… +16, без осадков, в ночные часы местами туман, ветер северо-восточный, 3−8 м/с.
  • Днем +28… +33, без осадков, в утренние часы местами туман, ветер северо-восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Погода в Алтайском крае 8 августа:

  • Ночью +12… +17, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
  • Днем +26… +31, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13−18 м/с, при грозах шквалы до 23 м/с.

Погода в Барнауле

6 августа ночью +11… +13, ночью небольшой дождь, гроза, туман, днем +27…+29, без осадков.

7 августа ночью прогнозируют +12… +14, днем +28.+30, без осадков.

8 августа ночью будет +14… +16 и без осадков, днем ожидают +27…+29, временами дождь, гроза.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость