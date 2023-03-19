19 марта
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Жизнь

Жители Алтайского края продолжают показывать свои пешие переправы через Обь

Жители села Иня Шелаболихинского района показали, как они переходят реку, сообщает группа ВКонтакте «Инцидент Барнаул».

Пеший переход Оби в селе Иня.
Пеший переход Оби в селе Иня.
Группа ВКонтакте "Инцидент Барнаул"

По словам автора, на кадрах мужчина возвращался с вахты домой к семье.

«Дороги нет, но к родным хочется! И так переходит каждый. В основном это те, кому нужны медикаменты», — рассказали в сообществе.

В комментариях мнения пользователей разделились. Одни сочувствуют сельчанам, а другие считают, что где-то рядом должен быть мост, и все, что происходит на видео — не правда.

Однако, это уже не первый случай весенних пеших переходов через Обь. 18 марта в регионе закрыли последнюю ледовую переправу.

А ранее жители Каменского района уже показали, как они переходят реку пешком.

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