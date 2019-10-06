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Жизнь

Жители Алтайского края рассказали, почему не митинговали против пенсионной реформы

Апатия и страх помешали жителям Алтайского края участвовать в акциях протеста против пенсионной реформы. Таковы результаты опроса, который провел центр исследования общественного мнения АКСИО. Об этом сообщило ИА «Красная весна».

Пенсионер.
Пенсионер.
СС0

Лишь 3% жителей Алтайского края положительно относятся к пенсионной реформе, а 87% — отрицательно, но в акциях протеста участия не принимали, заявили представители центра исследования общественного мнения АКСИО на круглом столе в Барнауле 4 октября.

Он был посвящен обсуждению результатов этого опроса, в нем приняли участие алтайские общественники, ученые, политики, а также представители студенчества.

73% жителей края не принимали участия в каких-либо акциях протеста против пенсионной реформы, сообщил координатор общественного движения «Суть времени» в Алтайском крае Геннадий Котов.

62% населения края указывали на апатию, как главную причину низкой политической активности. Еще 37% назвали в качестве причины политической пассивности населения страх.

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