Жители Алтайского края роют проходы в двухметровых сугробах

Ситуация в районах Алтайского края, заваленных снегом, остается напряженной. Жители Михайловки, например, прорыли проход в сугробе выше человеческого роста.

«Победили наконец этот сугроб», — говорит местная жительница и показывает высоту снега, который практически скрыл постройки. Видео опубликовали в группе «Инцидент Барнаул».

«Страшно представить то, что потом это начнёт таять… И не дай бог стремительно и быстро». — переживают комментаторы.

Михайловский информационный центр пишет, что жители села Неводное три дня вынуждены были на санях возить молоко за триста метров от дома на единственную проходимую дорогу, где их ждал молоковоз.

На въезде в Николаевку вечером 25 января трактором целый час вытаскивали пассажирский автобус, направлявшийся из Михайловского в Новосибирск.