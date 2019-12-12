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Жизнь

Жители Алтайского края смогут увидеть медленный звездопад и солнечное затмение

22 декабря жители Алтайского края застанут максимум метеоров из потока Геминиды. Ожидается, что в час будет падать до 120 звезд, рассказали в Барнаульском планетарии.

Космос. Астероиды. Звезды
Космос. Астероиды. Звезды
СС0

Предположительно, поток связан с астероидом Фаэтон. Этот звездопад отличается малой скоростью, поэтому все смотрящие успеют загадать желание, отмечают в планетарии.

Также 22 декабря будет максимум действия метеорного потока Урсиды (до 10 в час) из созвездия Малой Медведицы.

Что еще можно увидеть на небе в декабре?

26 декабря будет новолуние и кольцеобразное солнечное затмение. В Алтайском крае можно будет наблюдать только его частную фазу, а именно всего около 3% солнечного диска будет покрыто Луной. Максимум в 11:36 минут местного времени.

Наблюдать любое солнечное затмение нужно в специальные солнцезащитные фильтры, чтобы не повредить зрение.

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