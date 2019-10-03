Жители Алтайского края смогут увидеть метеоры «Ориониды» и «Дракониды»

В октябре жители Алтайского края смогут увидеть два ярких метеорных потока — «Ориониды» и «Дракониды», рассказали в Барнаульском планетарии.

«Ориониды» родились из частиц пыли от кометы Галлея. Посмотреть на них можно в период со 2 октября до 7 ноября, максимум активности будет 21 октября.

В час может «упасть» до 25 штук, а средняя наблюдаемая скорость — около 66 км/c. Наблюдать можно после полуночи и до утра.

«Дракониды» породила комета Джакобини-Циннера. Поток полетит с 6 по 10 октября, максимум будет 8 октября (от 20 до 50 метеоров в час).

Луна не будет сильно мешать видеть метеоры, а вот облачность очень усложняет процесс наблюдения, предупреждают в планетарии.