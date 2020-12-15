Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 декабря -9°C
Жизнь

Жители Алтайского края стали меньше переживать из-за здравоохранения и озаботились дорогами

Власти Алтайского края рассказали, что беспокоит жителей. Тема здравоохранения покинула первые строчки рейтинга по количеству обращений и жалоб, уступив место дорожным проблемам, сообщил Telegram-канал «Ленина, 59» со ссылкой на данные ЦУРа.

Уборка снега, дорожное хозяйство Барнаула.
Уборка снега, дорожное хозяйство Барнаула.
barnaul.org

Месяц назад властям по системе Инцидент-Менеджмент поступило 343 сообщения (из них 191 — коронавирус, 152 медицина), в к началу этой недели число таких сообщений уменьшилось в три раза — до 99 (из них 34 — коронавирус, 65 — медицина).

С конца июня здравоохранение стабильно входило в топ-3 самых проблемных тем.

За неделю с 7 по 13 декабря в целом поступило в работу 527 новых сообщений. 113 из них про дороги, 91 касаются социального обслуживания, 83 вопроса по ЖКХ, 65 про оказание медпомощи, 56 об общественном транспорте.

Также в десятке самых частых обращений вопросы про благоустройство, образование, мусор и экологию.

«Органы исполнительной власти и муниципалитеты оперативно реагировали на все поступившие ответы, в среднем время реакции составило 5 часов 15 мин», — отметили в ЦУРе.

Ранее власти Алтайского края попросили жителей региона поучаствовать в социологическом исследовании и дать оценку уровню информационной открытости госорганов.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость