Жители Алтайского края стали меньше переживать из-за здравоохранения и озаботились дорогами

Власти Алтайского края рассказали, что беспокоит жителей. Тема здравоохранения покинула первые строчки рейтинга по количеству обращений и жалоб, уступив место дорожным проблемам, сообщил Telegram-канал «Ленина, 59» со ссылкой на данные ЦУРа.

Месяц назад властям по системе Инцидент-Менеджмент поступило 343 сообщения (из них 191 — коронавирус, 152 медицина), в к началу этой недели число таких сообщений уменьшилось в три раза — до 99 (из них 34 — коронавирус, 65 — медицина).

С конца июня здравоохранение стабильно входило в топ-3 самых проблемных тем.

За неделю с 7 по 13 декабря в целом поступило в работу 527 новых сообщений. 113 из них про дороги, 91 касаются социального обслуживания, 83 вопроса по ЖКХ, 65 про оказание медпомощи, 56 об общественном транспорте.

Также в десятке самых частых обращений вопросы про благоустройство, образование, мусор и экологию.

«Органы исполнительной власти и муниципалитеты оперативно реагировали на все поступившие ответы, в среднем время реакции составило 5 часов 15 мин», — отметили в ЦУРе.

Ранее власти Алтайского края попросили жителей региона поучаствовать в социологическом исследовании и дать оценку уровню информационной открытости госорганов.