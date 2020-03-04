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4 марта
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Жизнь

Жители Алтайского края стали разводиться в три раза чаще

Количество разводов в Алтайском крае увеличилось в три раза. Это следует из данных об естественной убыли населения, опубликованных Алтайкрайстатом.

Пара, свадьба, отношения.
Пара, свадьба, отношения.
Открытые источники в Интернете (СС0)

В Барнауле в 2019 году в январе распалось 87 браков, а за аналогичный период 2020 года — 273, что в 3 раза больше прошлогодних показателей. Всего в Алтайском крае за первый месяц 2020 года развелись 775 пар, а узаконили свои отношения — 550.

Однако количество зарегистрированных браков тоже увеличилось. В январе прошлого года ЗАГСы зарегистрировали 117 жителей региона, а в 2020 году — 166.

Также в январе 2020 года в Алтайском крае и в Барнауле снизились как рождаемость, так и смертность. Естественная убыль жителей города составила 168 человек, а региона — 1155.

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