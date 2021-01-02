Федерация Зимнего плавания и закаливания «Белые Медведи» 1 января провела традиционный забег на 5 км в рамках акции «Трезвый Новый год». Температура воздуха в момент пробежки составила — 24 °C.
На подобную пробежку вышли жители Бийска. Фотографии с забега опубликовали в сообществе Бийск.
Жители Алтайского края устроили полуголую трезвую пробежку 1 января.
vk.com/incident22
Жители Алтайского края устроили полуголую трезвую пробежку 1 января.
vk.com/incident22
Жители Алтайского края устроили полуголую трезвую пробежку 1 января.
vk.com/incident22