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Жизнь

Жители Алтайского края устроили полуголую трезвую пробежку 1 января

В первый день 2021 года бийчане и барнаульцы вышли на трезвый забег. Об этом бегуны рассказали в социальных сетях.

Жители Алтайского края устроили полуголую трезвую пробежку 1 января.
Жители Алтайского края устроили полуголую трезвую пробежку 1 января.
vk.com/incident22

Федерация Зимнего плавания и закаливания «Белые Медведи» 1 января провела традиционный забег на 5 км в рамках акции «Трезвый Новый год». Температура воздуха в момент пробежки составила — 24 °C.

На подобную пробежку вышли жители Бийска. Фотографии с забега опубликовали в сообществе Бийск.

Жители Алтайского края устроили полуголую трезвую пробежку 1 января.
Жители Алтайского края устроили полуголую трезвую пробежку 1 января.
vk.com/incident22
Жители Алтайского края устроили полуголую трезвую пробежку 1 января.
Жители Алтайского края устроили полуголую трезвую пробежку 1 января.
vk.com/incident22
Жители Алтайского края устроили полуголую трезвую пробежку 1 января.
Жители Алтайского края устроили полуголую трезвую пробежку 1 января.
vk.com/incident22
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