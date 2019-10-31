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31 октября
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Жизнь

Жители Алтайского края завалили «Яндекс» запросами про вишню

Аналитики «Яндекса» выяснили, рецепты каких заготовок на зиму чаще всего искали россияне.

Вишня
Вишня
СС0

Среди сибирских городов традиционно лидируют огурцы и помидоры. Жители Алтайского края чаще других искали рецепты заготовки вишни.

Новосибирцы, помимо помидоров и огурцов, почти в полтора раза чаще остальных регионов интересуются рецептами заготовок из вишни и консервированием капусты.

Еще в области зарегистрировали большое количество запросов про опята — новосибирцы ищут рецепты их заготовок в 3,5 раз чаще остальных, пишет Тайга.инфо.

Красноярцы часто засаливают грибы. Рецепты консервирования опят здесь ищут в пять раз чаще, чем в среднем по стране, а рецепт груздей — вдвое чаще.

Грибы маринованные.
Грибы маринованные.
СС0

Омичи часто искали рецепты консервирования жимолости. Она не попала в выборку популярных продуктов, однако в Омске спрашивали, как заготовить эту ягоду на зиму, в четыре раза чаще других россиян.

Также интернет-пользователи города в полтора раза чаще интересуются рецептами заготовок из яблок, моркови, смородины, свёклы и клубники.

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