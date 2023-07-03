3 июля
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Жизнь

Жители Алтайского края жалуются на нашествие комаров и мошек

Из-за затянувшегося паводка жители Алтайского края страдают от огромного количества расплодившихся комаров и мошек, сообщает "Бийский рабочий".

Нашествие комаров.
Нашествие комаров.
"ЧП Бийск"

Особенно тяжело приходится тем, кто проживает в прибрежных районах. Там, по словам местных жителей, целые тучи комаров, против которых не действуют даже сильные репелленты.

Кровожадные насекомые облепляют людей стаями. Находиться, например, в лесопарке стало для желающих прогуляться невозможно.

Жители Барнаула в то же время жалуются на обилие комаров в парке "Изумрудный". Горожане в соцсетях делятся, что не могут выдержать в зеленой зоне и получаса.

Помимо паводка, сильному увеличению количества насекомых помогла жаркая погода, а затем последовавшие за ней дожди.

Поскольку июль тоже будет теплым и влажным одновременно, комары и мошки станут долговременной проблемой.

Комар. Укус
Комар. Укус
Altapress.ru

Чтобы избавиться от назойливых насекомых, рекомендуют пользоваться специальными спреями от насекомых или браслетами на руки и ноги.

Еще одно известное средство - спирали и свечи, которые используют на открытом воздухе и электрические фумигаторы - для комнат. Однако человеку тоже нельзя находиться вблизи этих средств, а комнатные необходимо включать только на час, а не на всю ночь.

Из народных помощников против комаров - масла гвоздики, базилика, аниса и эвкалипта - их надо разбавить с растительным маслом и наносить на кожу каждые 20-30 минут. То же самое - с ванилином. Его разводят в воде и периодически опрыскивают себя, чтобы отпугнуть насекомых.

Ранее нашествие комаров спрогнозировали алтайские биологи после паводка.

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