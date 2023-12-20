Жители Алтайского края жалуются на работу автобусов

В селе Нижнекаменка история с общественным транспортом становится только хуже. Об этом сообщает «Барнаул 22».

Со слов горожан, перевозчики заявляют, что сельские маршруты для них убыточны.

При отмене маршрута люди остаются без возможно добрать по делам, в школу и на работу.

Ранее сообщалось, что автобус въехал в остановку в Барнауле.