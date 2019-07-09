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9 июля
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Жизнь

Жители алтайского района категорически не хотят входить в новый национальный парк «Тогул»

Жители Ельцовского района не хотят видеть свой муниципалитет в составе национального парка «Тогул» на предлагаемых им условиях. Сельчане переживают, что не смогут свободно, как раньше, собирать ягоды и грибы. При этом создание парка принесет не так уж много рабочих мест, считают они, пишет «Банкфакс».

Птенцы черного аиста.
Птенцы черного аиста.
Алексей Эбель.

Чем недовольны жители?

Изначально предполагалось, что нацпарк разместится на территории трех районов края: Заринского (4,7% территории муниципалитета), Тогульского (38,5%) и Ельцовского (26,9%). Общая площадь парка должна была составить около 160 тысяч га. На них была бы ограничена человеческая деятельность.

Эти перспективы не устроили жителей Ельцовского района, которые посчитали, что их пытаются лишить права пользоваться родной землей. Еще весной они направили ходатайство, адресованное региональным, районным властям, а также депутату Алтайского заксобрания, лидеру алтайских коммунистов Марии Прусаковой. К документу, как указано, прилагается более 1 тысячи подписей.

Местные жители отметили, что на обозначенных площадях находятся земли, собственниками или арендаторами которых являются граждане и юридические лица. Людей также смутили размытые формулировки того, что они смогут делать, а что нет на территории нацпарка. Невозможность пользоваться природными ресурсами означала бы для некоторых потерю основного дохода.

Национальный парк &quot;Тогул&quot;.
Национальный парк «Тогул».
altaipriroda.ru

Жители опасаются также, что из-за введения нацпарка, наоборот произойдет деградация таежного участка. Дело в том, что здесь уже действует Ельцовский заказник, охранный статус которого, по их словам, намного выше, чем у нацпарка. Изменения, по их мнению, могут создать возможности для активной добычи сырьевых ресурсов, а не для защиты природы.

В Минприроды края, пишет «Банкфакс», сообщили, что по результатам публичных слушаний уже принято решение о корректировке границ будущего нацпарка. В ведомстве даже запросили помощи в Минприроды России, чтобы разобраться в вопросе наличия у отдельных лиц действующих лицензий на добычу полезных ископаемых.

Кроме того, в федеральное ведомство краевые власти направили также предложения о внесении поправок в федеральный закон, которые бы позволили гражданам заготавливать пищевые лесные ресурсы в некоторых уголках нацпарка. Мария Прусакова говорит, что это значит: сейчас такой возможности людям закон не дает.

У черного аиста вылупилось потомство.
У черного аиста вылупилось потомство.
Алексей Эбель.

Что говорят в минприроды?

Однако глава алтайского минприроды Владимир Попрядухин на недавней конференции обозначил следующие параметры будущего нацпарка. В него войдут 4 района: Ельцовский, Заринский, Солтонский и Тогульский. Общая площадь его составит 145,5 га.

По словам министра, вход на территорию будет по пропускам, но жители районов, где расположен парк, смогут ходить туда без специальных разрешений. И они смогут собирать там грибы, ягоды и папоротник для собственных нужд. «Несмотря на не очень точные формулировки Федерального закона „Об особо охраняемых природных территориях“, такая возможность предусмотрена положениями о других национальных парках России», — подчеркнул Попрядухин.

Он сообщил, что министерство подготовило предложения о внесении поправок в федеральный закон для уточнения неоднозначных формулировок.

По словам министра, создание нацпарка приведет к развитию туризма: познавательного, научного, сельского, детского и молодежного. А это позволит и местному населению вовлекаться в сферу обслуживания, жители получат возможность продавать продукцию личных подсобных хозяйств, сувениры, пчелопродукцию.

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