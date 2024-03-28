Жители алтайского села беспокоятся за единственную дорогу, которую хотят перекрыть

Из села Райгород Алтайского края можно выехать только по одной дороге, однако и ее преодолевают с большим трудом — каждую весну и осень застревает транспорт, сообщают читатели altapress.ru .

Протяженность дороги Яровое — Райгород составляет 12 километров. Из них восемь относятся к Славгороду а четыре — к Яровому.

Именно на этих четырех километрах осенью и весной постоянно застревают школьный автобус и скорая помощь, а такси отказывается ехать.

Местные жители уже не раз обращались в органы власти. В ответ они слышали, что средств на ремонт дороги нет. На последнее обращение в администрации заявили, что участок и вовсе перекроют.

Сельчане же подчеркивают, что по этой дороге ездят в школу дети. О возможных альтернативных вариантах выезда за пределы села неизвестно.

Ранее жители пригорода Барнаула были недовольны состоянием дорог.

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