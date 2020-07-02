Жители алтайского села остались без воды и готовы перекрывать улицы по примеру «Сибирской долины»

Жители села Усть-Калманка испытывают серьезные проблемы с водоснабжением. Напор воды и раньше был слабый, а теперь его нет совсем, пишет «Алтайская правда». Сельчане жалуются в местную администрацию, в прокуратуру, в СМИ, а также грозят перекрыть улицы.

Жительница села рассказала, что проблема с водоснабжением в Усть-Калманке существует уже 15 лет. «Как лето, так нет воды, хотя и зимой напора нет. Ни баню истопить, ни постирать лишний раз. А этим летом совсем все плохо», — пожаловалась она.

Сельчане уже две недели караулят воду возле колонки. «Днем работаем, не можем за ней в очереди стоять, а вечером и утром бежит еле-еле, а то и совсем перестает», — говорит жительница переулка Строительный.

Глава района обещал решить вопрос, но когда именно — непонятно. В надежде на решение проблемы жители написали письмо с жалобой на бездействие администрации в прокуратуру.

По словам главы администрации Усть-Калманского района Виктора Наумова, лето выдалось засушливым. Вода из единственной скважины, мощностей которой никогда не хватало летом, ушла.

«Сейчас гидрогеологи работают на месте, изучают возможность подключения резервных скважин, которые длительное время не работали, так как не было в них потребности. Будем пробовать их запускать. Если запустятся, то обойдемся без вложений. При таком раскладе вода появится в ближайшие дни», — отметил Наумов.

А если не запуститься, придется 2−3 недели ждать заключения гидрогеологов, потом средств на закупку дополнительных насосов и работы по бурению скважин. Цена вопроса — 1,5 миллиона рублей.