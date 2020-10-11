Жители алтайского села показали дорожное «месиво» после ремонта

Жители села Зудилово Первомайского района разместили видео одной из местных улиц, которую недавно отремонтировали. То, что получилось, они сами называют месивом.

Люди пишут, что это участок улицы Школьной, по которой им приходится идти с автобусной остановки.

На видео видно, что дорога вся в ямах и лужах. Из полотна торчат куски арматуры.

«Пока кто-нибудь глазами не оденется в темноте на них и до прокуратуры дело не дойдет, никто не пошевелится», — пишут жители Зудилово.

Это не первая дорожная проблема в селе. В августе в Зудилово разгорелся скандал: представители местного садового некоммерческого товарищества (СНТ) уничтожили единственную дорогу к местной козьей ферме.

Они перекопали проезд, поставили шлагбаум, а теперь возводят забор. Часть дороги к фермерскому хозяйству идет через СНТ, других путей нет — вокруг лес и речка.