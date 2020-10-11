Жители алтайского села показали дорожное «месиво» после ремонта

Люди пишут, что это участок улицы Школьной, по которой им приходится идти с автобусной остановки.
На видео видно, что дорога вся в ямах и лужах. Из полотна торчат куски арматуры.
«Пока кто-нибудь глазами не оденется в темноте на них и до прокуратуры дело не дойдет, никто не пошевелится», — пишут жители Зудилово.
Это не первая дорожная проблема в селе. В августе в Зудилово разгорелся скандал: представители местного садового некоммерческого товарищества (СНТ) уничтожили единственную дорогу к местной козьей ферме.
Они перекопали проезд, поставили шлагбаум, а теперь возводят забор. Часть дороги к фермерскому хозяйству идет через СНТ, других путей нет — вокруг лес и речка.