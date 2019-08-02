Жители алтайского райцентра страдают от жуткой вони и винят в ней маслосырзавод

В редакцию altapress.ru обратились жители села Усть-Калманка и рассказали, что по райцентру разносится ужасный запах. Он особенно усиливается в жару. Люди уверены, что причина вони — полигон жидких бытовых отходов Усть-Калманского маслосырзавода. Его директор Алексей Крысанов сообщил, что впервые слышит о проблеме.

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Чем пахнет в Усть-Калманке по вечерам

Георгий Батищев живет на окраине Усть-Калманки, с той стороны, которая ближе к полигону. Он сообщил, что оттуда доносится «неимоверный запах канализации и отходов жизнедеятельности человека».

Георгий Батищев,

житель Усть-Калманки:

Вечером, когда ветер прекращается, дышать нечем. Окна в доме не откроешь. Летом такое каждый день. Зимой нет, конечно.

Другие жители села рассказали, что есть также кислый запах брожения. Он накрывает почти все село, а когда ветер меняется, то от «ароматов» страдают люди в расположенном рядом поселке Приозерном.

Некоторые предполагают, что в этот же полигон сливают отходы и частники — отсюда и вонь, словно из канализации.

Как выглядит полигон маслосырзавода

Полигон состоит из четырех чаш — ям, в которые сливают жидкие отходы. Со слов жителей села, доступ к ямам свободный и видно, что они уже переполнены. К тому же несколько раз случались протечки содержимого на соседние территории. Некоторые утверждают, что отходы «добегали» до речки Калманки.

Глава Усть-Калманского сельсовета Вадим Кашкаров подтвердил факт протечки, которая случилась весной текущего года. По его словам, он сам лично выезжал на место, а завод ликвидировал проблему в течение нескольких часов.

Оценки расстояния от полигона до Усть-Калманки у разных людей расходятся. В администрации района сказали, что оно составляет 6 км. Алексей Крысанов сначала назвал цифру 17 км, но потом, после уточнения корреспондента, оговорился, что 8 км. Житель деревни, активист, предприниматель и представитель ЛДПР в районе Сергей Васильев по просьбе altapress.ru проехал от полигона до дорожного знака населенного пункта Усть-Калманка и первых домов. Спидометр автомобиля, по его словам, показал 3,6 км.

Рядом с полигоном также находится место временного хранения твердых бытовых отходов, рассказал Александр Хохлов, начальник отдела охраны окружающей среды администрации Усть-Калманского района. Жители говорят, что там беспорядок, ограждений толком нет, и бывает, мусор разлетается по полям.

Полигон жидких отходов и свалка в Усть-Калманке. Жители села Усть-Калманка

Как селяне пытались решить проблему неприятного запаха

Георгий Батищев сообщил, что неприятный запах в Усть-Калманке замечают уже года три. В предыдущие два года сельские активисты пытались бороться с проблемой — обращались в политические партии, разные ведомства, местную администрацию.

Александр Хохлов рассказал, что представители природоохранной прокуратуры и Роспотребнадзора, которые приезжали в район, никаких нарушений в деятельности завода на полигоне не нашли.

Полигон жидких отходов и свалка в Усть-Калманке. Жители села Усть-Калманка

Что говорят на маслосырзаводе

Директор предприятия Алексей Крысанов сказал корреспонденту altapress.ru, что впервые слышит о проблеме неприятного запаха и, по его мнению, она не связана с полигоном маслосырзавода.

Алексей Крысанов,

директор Усть-Калманского маслосырзавода:

Мы соблюдаем все требования по очистке наших сточных вод, у нас есть заключения лаборатории о том, что воды соответствуют нормативам. Концентрация предельно допустимых вредных веществ не превышается. Я сомневаюсь, что это (запах — прим. ред) как-то связано с заводом. Не слышал ни разу таких жалоб.

На чью помощь все еще надеются жители Усть-Калманки

На полигоне вырыли две новые ямы — это подтвердил Крысанов, их видели и жители села. По словам Александра Хохлова, если чаши будут не заполнены целиком, то запах может ослабнуть.

Он уточнил, что замерить концентрацию вредных веществ в воздухе может только Роспотребнадзор. И, возможно, его специалистов опять стоит пригласить в село.

Чарышские горы. По пути между Усть-Калманкой и Чарышским. Александр Пермяков

30 июля в Усть-Калманском районе депутаты выбрали нового главу — Виктора Наумова. Сергей Васильев надеется на его активное участие в решении проблемы неприятного запаха.