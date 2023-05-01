1 мая
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Жизнь

Жители алтайского села жалуются, что оно утопает в мусоре и зловонии

В селе Топчиха каждую пятницу жгут мусор, а ветер разносит отходы по округе, пожаловались сельчане.

Мусор в Топчихе.
Мусор в Топчихе.
"Инцидент Барнаул"

«Много лет около Топчихи располагается свалка без забора. По пятницам здесь жгут мусор. Дым стоит на всю Топчиху, даже проветрить дом нельзя! Но больше всего жаль, что мусор летит на природу. Это очень важная проблема, и я думаю, не только в Топчихе», — написал взволнованный сельчанин.

В комментариях подтвердили, что эта проблема действительно распространенная. Например, такое же существует в селах рядом с Камнем-на-Оби, например, в Столбово. В селе Волчиха, в Ребрихе.

Ранее мусором засыпало кладбище в Барнауле.

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