29 мая
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Жизнь

Жители алтайском многоэтажки бьют тревогу - их подвал тонет в нечистотах

Жители многоквартирного дома в Славгороде не первый месяц страдают от ужасного запаха. Их подвал затапливает нечистотами. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Затопленный нечистотами подвал многоквартирного дома в Славгороде
Затопленный нечистотами подвал многоквартирного дома в Славгороде
Инцидент Барнаул

Проблемы начались еще в декабре 2022 года в многоквартирном доме по адресу Титова, д. 263. Подвал периодически тонет в канализационных нечистотах. Жители жалуются на ужасный запах.

Согласно источнику, в феврале 2023 года, по результатам замеров Роспотребнадзора, содержание в воздухе опасного для жизни серо-водорода превышено в 15 раз в подъезде и в 1,4 раза в квартире.

Жильцы отмечают, что нечистоты вытекают из переполненных люков и бегут по двору. В результате по грязному "ручью" ездят автомобили, ходят дети и жильцы.

"В подъезде, в котором происходит подтопление, в окнах трех квартир в этот период полопались стекла, жители боятся посадки фундамента дома. Ни одна из инстанций, куда обращались жильцы, не приняла действенных мер в решении этой проблемы", - сообщают очевидцы.

Ранее барнаульцы пожаловались на очень грязный пруд, в котором находят мусор и мертвых птиц.

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