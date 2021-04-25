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Жизнь

Жители аварийного дома на Алтае покажут бытовые ужасы на YouTube

Дом № 100 по улице Ленина построен в 1911 году и является объектом культурного наследия регионального масштаба. Однако за его состоянием практически никто не следил. Чтобы привлечь внимание к проблеме, жители создали канал на YouTube.

Аварийный дом в Бийске.
Аварийный дом в Бийске.
https://vk.com/incident22

Люди опасаются, что в любой момент может рухнуть кровля — стропила сгнили, перекрытия прогнулись. Если ремонтировать крышу, то целиком — с заменой стропил и мауэрлата.

Но деревянные стены настолько изношены, что гвозди в трухе просто не держатся.

Непригодным для проживания дом признали лишь два года назад, чтобы добиться этого жильцы за свой счет проводили экспертизу здания.

Мэр Бийска Александр Студеникин.
Мэр Бийска Александр Студеникин.
www.instagram.com/studenikin_biysk/

В мэрии выдали постановление о расселении людей до 1 января 2022 года, но предложений по переезду собственники до сих пор не получали. Выяснилось, что в городской программе по расселению аварийного жилого фонда их очередь гораздо дальше.

Первое видео о жизни в аварийных условиях они уже сняли и готовятся опубликовать, сообщают «Вести 22».



«Ни одной копейки не было вложено, ни одного гвоздя здесь не было забито. Этот дом никогда не ремонтировался капитально, не было и текущего ремонта, то, что здесь делалось, делалось только силами жителей. Сами жители восстанавливали крышу, восстанавливали подъезды, собственные квартиры, в которых они проживают. Город не делал абсолютно ничего, — говорит Андрей Мешангин, местный житель.



Выяснилось, что постановление о расселении касалось не столько нового жилья, сколько о реконструкции старого.

В мэрии пояснили, что жильцы обязаны сделать проект реконструкции данного памятника, так как являются его собственниками. Также сообщили, что дом входит в программу расселения до 2030 года, но жители уверены — до этого времени дом точно не доживет.

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