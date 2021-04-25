Жители аварийного дома на Алтае покажут бытовые ужасы на YouTube

Дом № 100 по улице Ленина построен в 1911 году и является объектом культурного наследия регионального масштаба. Однако за его состоянием практически никто не следил. Чтобы привлечь внимание к проблеме, жители создали канал на YouTube.

Люди опасаются, что в любой момент может рухнуть кровля — стропила сгнили, перекрытия прогнулись. Если ремонтировать крышу, то целиком — с заменой стропил и мауэрлата.

Но деревянные стены настолько изношены, что гвозди в трухе просто не держатся.



Непригодным для проживания дом признали лишь два года назад, чтобы добиться этого жильцы за свой счет проводили экспертизу здания.

Мэр Бийска Александр Студеникин. www.instagram.com/studenikin_biysk/

В мэрии выдали постановление о расселении людей до 1 января 2022 года, но предложений по переезду собственники до сих пор не получали. Выяснилось, что в городской программе по расселению аварийного жилого фонда их очередь гораздо дальше.



Первое видео о жизни в аварийных условиях они уже сняли и готовятся опубликовать, сообщают «Вести 22».





«Ни одной копейки не было вложено, ни одного гвоздя здесь не было забито. Этот дом никогда не ремонтировался капитально, не было и текущего ремонта, то, что здесь делалось, делалось только силами жителей. Сами жители восстанавливали крышу, восстанавливали подъезды, собственные квартиры, в которых они проживают. Город не делал абсолютно ничего, — говорит Андрей Мешангин, местный житель.





Выяснилось, что постановление о расселении касалось не столько нового жилья, сколько о реконструкции старого.

В мэрии пояснили, что жильцы обязаны сделать проект реконструкции данного памятника, так как являются его собственниками. Также сообщили, что дом входит в программу расселения до 2030 года, но жители уверены — до этого времени дом точно не доживет.