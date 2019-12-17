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Жизнь

Жители аварийного «дома под шпилем» на Алтае могут получить новые квартиры

40 млн рублей может понадобиться властям города Рубцовска для предоставления новых квартир жителям дома по улице Московская, 7, больше известного, как дом под шпилем. В нынешнем году его признали опасным для жилья.

В Рубцовске разрушается «дом под шпилем».
В Рубцовске разрушается «дом под шпилем».
vrubcovske.ru

Дом был построен в далеком 1949 году. Пару десятилетий назад по стене с южной стороны пошла большая трещина. После долгих разбирательств дом все-таки признали аварийным, сообщает РубцовскИнфо.

Всех людей временно расселили в 2019 году. На съемное жилье администрация города предоставляет им компенсации.

Однако средств на предоставление новых квартир у городского бюджета нет. Власти рассчитывают на помощь со стороны края и федерального центра по программе реформирования ЖКХ. Речь идет о дополнительном выделении около 40 млн рублей.

Жилье людям планируется предоставлять в той же квадратуре, что и было в «доме под шпилем».

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