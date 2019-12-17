Жители аварийного «дома под шпилем» на Алтае могут получить новые квартиры

Дом был построен в далеком 1949 году. Пару десятилетий назад по стене с южной стороны пошла большая трещина. После долгих разбирательств дом все-таки признали аварийным, сообщает РубцовскИнфо.
Всех людей временно расселили в 2019 году. На съемное жилье администрация города предоставляет им компенсации.
Однако средств на предоставление новых квартир у городского бюджета нет. Власти рассчитывают на помощь со стороны края и федерального центра по программе реформирования ЖКХ. Речь идет о дополнительном выделении около 40 млн рублей.
Жилье людям планируется предоставлять в той же квадратуре, что и было в «доме под шпилем».