Жители Барнаула достигают финансовой независимости в 25 лет

Жители Барнаула, по их мнению, становятся финансово независимыми к 25 годам. На оценку возраста финансовой независимости больше всего влияют два фактора — возраст россиян и уровень их благосостояния, выяснила компания «Сбербанк страхование жизни» в ходе исследования, проведенного накануне Дня России (Дня независимости) в 37 городах страны с населением более 500 тысяч человек.

В ходе опроса респондентов просили ответить на вопрос: «С какого возраста, по вашему мнению, люди в нашей стране как правило становятся финансово независимыми?» По данным исследования, чем меньше возраст респондентов, тем оптимистичнее оценка. Так, люди до 30 лет полагают, что материальная независимость наступает в 22 года. По версии 30−40-летних это происходит в 24 года, 40−50-летних — в 26 лет, а людей старше 60 — в 27 лет.

Если говорить об уровне благосостояния, самую «раннюю» оценку — 23 года — дают наиболее состоятельные россияне, которые считают, что их дохода достаточно, чтобы купить квартиру или новый дом. В группе россиян, доходы которых позволяют купить автомобиль, но не квартиру, этот возраст составляет 28 лет, а у тех, чьи доходы позволяют купить крупную бытовую технику, но не машину, — 26 лет.

Согласно опросу, раньше всего материальную свободу обретают жители Хабаровска (24,9 года), позже всего — Ростова-на-Дону (27,5 года). Жители Барнаула, по их собственной оценке, достигают финансовой независимости к 25 годам. Это чуть раньше, чем в среднем по стране (26 лет).

Антон Милютин,

управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

Согласно исследованию, жители Барнаула, по их собственной оценке, обретают материальную свободу к 25 годам. В среднем по стране этот возраст составляет 26 лет. Когда человек уже способен обеспечить себя материально, важно начать формировать финансовый резерв на случай непредвиденных обстоятельств. Проверенные и удобные инструменты для формирования сбережений — накопительное страхование жизни, паевые инвестиционные фонды и другие инвестиционные и накопительные программы Сбербанка.

Опрос также показал, что 54% родителей, имеющих взрослых детей, время от времени помогают им материально даже после того, как дети начали самостоятельно себя обеспечивать. 62% респондентов сообщили, что сами оказывают помощь родителям и пожилым родственникам. Доля родителей из Барнаула, помогающих своим взрослым детям, составляет 55%, в то время как помощь родителям оказывают 64% респондентов из этого города.

Исследование проводилось в мае 2020 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов.

ООО СК «Сбербанк страхование жизни» — дочерняя компания Сбербанка России, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Объем собранной страховой премии за 2019 год составил 153,4 млрд рублей (по данным ОСБУ). Активы компании по состоянию на 31 декабря 2019 года — 481,8 млрд рублей, страховые резервы — 413,9 млрд рублей. Лидер российского рынка страхования жизни. Рейтинговый класс по шкале RAEX («Эксперт РА») — ruAAA.