Жители Барнаула и Новоалтайска не могут вернуться домой из-за ремонта Старого моста

Участники паблика оставили несколько сообщений.
«Старый мост закрыли. Маршрутка № 33 уходит в 21.30 с пл. Октября. Маршрут 77 ходит до 20.00. Вопрос: на чем добираться теперь жителям ВРЗ?»
Трудности испытывают также жители Новоалтайска, которые работают в Барнауле до 22:00.
«Проблема состоит в том, что до закрытия Старого моста мы садились в последний 134, который отходил в 22:30 с автовокзала, но теперь этот рейс хотят отменить, так как из-за закона „Режим труда и отдыха водителей“ теперь водители не имеют права так долго ездить.
Мы всё понимаем, но почему Государственная Дума не думает о людях?
С 13.01.2020хотят отменить рейс 134 на 22:30, и как мы будем добираться до дома в Новоалтайск, никого не волнует…».
Комментаторы посоветовали испытывающим трудности ездить на электричках.