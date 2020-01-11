Жители Барнаула и Новоалтайска не могут вернуться домой из-за ремонта Старого моста

Участники паблика оставили несколько сообщений.

«Старый мост закрыли. Маршрутка № 33 уходит в 21.30 с пл. Октября. Маршрут 77 ходит до 20.00. Вопрос: на чем добираться теперь жителям ВРЗ?»

Трудности испытывают также жители Новоалтайска, которые работают в Барнауле до 22:00.

«Проблема состоит в том, что до закрытия Старого моста мы садились в последний 134, который отходил в 22:30 с автовокзала, но теперь этот рейс хотят отменить, так как из-за закона „Режим труда и отдыха водителей“ теперь водители не имеют права так долго ездить.