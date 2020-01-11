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11 января -17°C

Жители Барнаула и Новоалтайска не могут вернуться домой из-за ремонта Старого моста

Жители Барнаула и Новоалтайска пожаловались в сообщество Barnaul22, что не могут уехать с работы на общественном транспорте вечерами. Его расписание изменилось из-за ремонта Старого моста.

Ремонт Старого моста 10 января в Барнауле.
Ремонт Старого моста 10 января в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Участники паблика оставили несколько сообщений.

«Старый мост закрыли. Маршрутка № 33 уходит в 21.30 с пл. Октября. Маршрут 77 ходит до 20.00. Вопрос: на чем добираться теперь жителям ВРЗ?»

Трудности испытывают также жители Новоалтайска, которые работают в Барнауле до 22:00.

«Проблема состоит в том, что до закрытия Старого моста мы садились в последний 134, который отходил в 22:30 с автовокзала, но теперь этот рейс хотят отменить, так как из-за закона „Режим труда и отдыха водителей“ теперь водители не имеют права так долго ездить.

Мы всё понимаем, но почему Государственная Дума не думает о людях? С 13.01.2020 хотят отменить рейс 134 на 22:30, и как мы будем добираться до дома в Новоалтайск, никого не волнует…».

Комментаторы посоветовали испытывающим трудности ездить на электричках.

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