Жители Барнаула составили рейтинг самых любимых памятников

1. Памятник Владимиру Ленину (Площадь Советов) получил 16% голосов, ведь по мнению большинства, без этого памятника облик площади неполный. «Он самый большой и величественный», — так отозвались барнаульцы о монументе.
2. Горная аптека (ул. Ползунова, 42) набрала 15%. «Атмосферное место», «Там вкусно кормят», — комментируют респонденты.
3. Памятник Александру Пушкину (сквер на пересечении улицы Пушкина и проспекта Ленина) собрал 14%. Знаменитую скульптуру поставили в 1999 году в честь 200-летия со дня рождения поэта.
4. Памятник Василию Шукшину (Ленинский район, сквер на пересечении улиц Юрина и Шукшина) получил 13%. Весь процесс работы над памятником занял более полутора лет.
5. Памятник Виктору Цою (Социалистический проспект, 126, рядом с корпусом педагогического университета) набрал 12%. «Очень западает в душу», — так отозвался о монументе один из опрошенных.
6. Памятник Ивану Ползунову (пр. Ленина, 46) собрал 9%. «Нравится исполнение, а также символичность местоположения на площади АлтГТУ», — говорят горожане.
7. Памятник переселенцам на Алтай (проспект Ленина, 88) получил 8%. «Это самый молодой из наших памятников в городе — и свидетель того, что история создания облика города происходит и в наши дни», — комментируют люди.
8. За Доходный дом Аверина (ул. Гоголя, 76) проголосовало 7%. Из-за своей высоты в 4 этажа дом получил прозвище «небоскреб». «С ним связаны хорошие воспоминания», — поделились участники опроса.
9. Духовное училище (проспект Ленина, 17) набрало 3%. Деятельность училища была направлена на подготовку православных миссионеров, преподавателей духовных учебных заведений.
10. Декоративное сооружение «Чарли Чаплин» (у кинотеатра «Мир») получил 2%. Автор композиции в ретро-стиле, появившейся на месте бывшего фонтана, — скульптор по металлу Эдуард Добровольский.
Проект поддержала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, которая в своем отзыве отметила здание филармонии.
Один из участников опроса выступил за проведение бесплатных (или посредством гранта, программы) экскурсий для школьников и студентов города Барнаула по историческим и культурным местам. «Зачастую ни местные подростки, ни приехавшие учиться не знают о городе ничего. Обидно. Сообщество, это, конечно, хорошо, но опять онлайн-общение. А общение вживую, да еще и прогуляться, мне кажется, еще лучше», – высказался горожанин.
В исследовании приняли участие 100 человек, большинство – в возрасте 18-30 лет, в основном коренные барнаульцы.
Проект организован в преддверии Международного дня памятников и выдающихся мест, который отмечается 18 апреля.
Авторы проекта и фото: Артем Алехин, Екатерина Шатова, Светлана Тимченко, Валерия Лисняк и Софья Степанова.
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