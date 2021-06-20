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Жизнь

Жители Барнаула спрашивают у властей, когда в городе уберут мусор с улиц

Барнаульцы интересуются у администрации города, когда с улиц краевой столицы уберут мусор.

Мусор в Барнауле.
Мусор в Барнауле.
Дмитрий Качетков/vk.com/barneos22.

Соответствующий пост появился в паблике «Барнаул 22». «Здравствуйте! Дорога на большой ковш. Улица Дамба берега Оби. Все в мусоре. Как сделать так, чтобы администрация города увидела это?», — отмечает автор заметки.

Мусор в Барнауле.
Мусор в Барнауле.
Дмитрий Качетков/vk.com/barneos22.

Кроме того, горожане интересуются, когда на уберут мусор «Спартаке-2».

Впрочем, мнения комментаторов по этому поводу разделились. Кто-то солидарен с авторами заметки, а кто-то высказывает предположения, что в захламленности улиц виноваты сами местные жители.

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