17 января
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Жизнь

Жители Барнаула в очередной раз возмутились поведением водителей общественного транспорта

Накануне водитель автобуса №20 припарковал транспорт в неположенном месте. А кондуктор и вовсе вылила ведро грязной воды на оживленную часть. Об этом рассказал подписчик Barnaul 22.

Жители Барнаула возмущены поведением водителей общественного транспорта.
Жители Барнаула возмущены поведением водителей общественного транспорта.
Barnaul 22

Водитель припарковался якобы так, что перекрыл половину полосы под знаком "Обгон запрещен". А кондуктор, со слов очевидца, решила, что грязную воду после мыться салона можно просто вылить на тротуар в оживленном месте.

В ответ на замечание кондуктор ответила: "А куда я ее дену?".

Ранее сообщалось, что барнаульцы заметили сокращение количества общественного транспорта. Теперь маршрутка №27 забивается уже на конечной остановке, хотя раньше там стояло сразу несколько машин и толпы в салонах не было.

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