Жители Барнаула жалуются на грязные, холодные и редкие автобусы

Люди ждут автобус по часу и это единственный маршрут от Благодатного, которые едет через объездную.
Жители поселка часто опаздывают на работу и учебу. Скоро начнутся сильные морозы, и горожане опасаются, что также будут стоять и ждать.
При этом люди не могут пользоваться приложениями общественного транспорта, чтобы выходить на остановку к прибытию автобуса, так как каждый второй маршрут отключает геолокацию.
Барнаульцы также недовольны, что автобусы грязные и холодные. По их словам, жители Благодатного обращаются к перевозчику с жалобами. Однако ничего не меняется.
Ранее сообщалось, что жители Алтайского края более недели живут без воды.