5 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Жители Барнаула жалуются на грязные, холодные и редкие автобусы

В поселке Благодатное большая проблема с автобусным маршрутом №59. Об этом сообщает Barnaul 22.

Маршрут №59
Маршрут №59
Черное и Белое Барнаул

Люди ждут автобус по часу и это единственный маршрут от Благодатного, которые едет через объездную.

Жители поселка часто опаздывают на работу и учебу. Скоро начнутся сильные морозы, и горожане опасаются, что также будут стоять и ждать.

При этом люди не могут пользоваться приложениями общественного транспорта, чтобы выходить на остановку к прибытию автобуса, так как каждый второй маршрут отключает геолокацию.

Барнаульцы также недовольны, что автобусы грязные и холодные. По их словам, жители Благодатного обращаются к перевозчику с жалобами. Однако ничего не меняется.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края более недели живут без воды.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость