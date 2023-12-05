Жители Барнаула жалуются на грязные, холодные и редкие автобусы

В поселке Благодатное большая проблема с автобусным маршрутом №59. Об этом сообщает Barnaul 22 .

Люди ждут автобус по часу и это единственный маршрут от Благодатного, которые едет через объездную.

Жители поселка часто опаздывают на работу и учебу. Скоро начнутся сильные морозы, и горожане опасаются, что также будут стоять и ждать.

При этом люди не могут пользоваться приложениями общественного транспорта, чтобы выходить на остановку к прибытию автобуса, так как каждый второй маршрут отключает геолокацию.

Барнаульцы также недовольны, что автобусы грязные и холодные. По их словам, жители Благодатного обращаются к перевозчику с жалобами. Однако ничего не меняется.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края более недели живут без воды.