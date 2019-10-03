Жители Барнаула жалуются на ледяные квартиры

Жильцы нескольких домов по ул. Шукшина не знают, когда в их квартирах появится тепло. Ответа на этот вопрос не дают ни в ЖЭУ, ни в администрации района.

В редакцию altapress.ru обратилась многодетная мать, жительница дома на ул. Шукшина, 24. Отопление в доме до сих пор не запустили.

«На все мои действия, меня игнорируют, в том числе руководитель теплоэлектросетей и администрация. Дети не успевают выздоравливать, дома круглосуточно работает ветродуйка и на кухне пол с подогревом, ничего не помогает!», — рассказала женщина.

Жители дома № 4 по ул. Шукшина также не дождались отопления. Как рассказали altapress.ru жильцы, ближайшую бойлерную разобрали и дом «перекинули» на соседнюю, но ее мощности не хватает на всех.

Сроки подачи никому не называют.

На 4 и 5 октября в Барнауле синоптики прогнозируют до -2 ночью, и до +13…+17 днем.

Куда звонить , если холодно в квартире?

Как уже писал altapress.ru, в регионе действует круглосуточная «горячая линия» по вопросам тепло- и водоснабжения.

Обращаться по телефону 8−800−350−14−05.

По вопросам запуска отопления в городе Барнауле необходимо звонить в Единую дежурную диспетчерскую службу: 299−187, 299−188, 299−199.