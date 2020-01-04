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Жизнь

Жители барнаульского дома жалуются на экстремальную игру «Сосулька»

Жильцы барнаульской пятиэтажки по улице Союза Республик, 33 в язвительной форме обвинили управляющую компанию «Приоритет» в том, что она не убирает с крыши снег и не сбивает метровые сосульки. Они нависли над входом в подъезд и создают угрозу жизни и здоровью людей. Сообщение размещено в паблике «Барнаул 22».

Сосульки.
Сосульки.
Дмитрий Лямзин

При этом жильцы дома, сделавшие пост в социальной сети, явно не унывают. Они даже благодарят УК «Приоритет» за оригинальную новогоднюю забаву.

«При каждом входе и выходе из подъезда вы дарите нам атмосферу экстремального развлечения, прибавляя нашим судьбам немножечко азарта. Спасибо, мы всем домом глубоко ценим ваш труд. Даже мамы с колясками и бабушки у нас уже проходят за 1 секунду — установленный правилами вашей игры норматив», — юморят авторы сообщения.

Находчивые барнаульцы обращают внимание мэрии на необходимость принять меры в отношении УК «Приоритет».

Напомним, что МЧС и городские власти ранее обратились ко всем организациям с настойчивым требованием убрать снег и сосульки с крыш жилых и нежилых помещений.

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