Жители барнаульского дома жалуются на экстремальную игру «Сосулька»

При этом жильцы дома, сделавшие пост в социальной сети, явно не унывают. Они даже благодарят УК «Приоритет» за оригинальную новогоднюю забаву.
«При каждом входе и выходе из подъезда вы дарите нам атмосферу экстремального развлечения, прибавляя нашим судьбам немножечко азарта. Спасибо, мы всем домом глубоко ценим ваш труд. Даже мамы с колясками и бабушки у нас уже проходят за 1 секунду — установленный правилами вашей игры норматив», — юморят авторы сообщения.
Находчивые барнаульцы обращают внимание мэрии на необходимость принять меры в отношении УК «Приоритет».
Напомним, что МЧС и городские власти ранее обратились ко всем организациям с настойчивым требованием убрать снег и сосульки с крыш жилых и нежилых помещений.