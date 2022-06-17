17 июня
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Жизнь

Жители барнаульского поселка намерены судиться с шумным развлекательным комплексом

Жители барнаульского поселка Борзовая Заимка хотят судиться с владельцами развлекательного комплекса «Планета Q». Причина — слишком шумные ночные вечеринки.

Фестиваль. Концерт.
Фестиваль. Концерт.
СС0

Как утверждают жители, каждый выходные на территории комплекса проходят шумные ночные вечеринки. Порой громкая музыка не смолкает до самого утра.

«Большинство таких вечеринок заканчивается многочисленными вызовами экипажей полиции. Обращались жители и в поселковую администрацию, и в районную, и в городскую, писали жалобы в прокуратуру, краевое правительство, Роспотребнадзор. „Планете Ку“ выписывали символические штрафы, и шоу продолжалось», — описывает ситуацию «Вести Алтай».

Но руководство, по словам жителей, не идет на контакт.

Как заявили журналистам в самом комплексе, их работа завершается в 21:00, затем они сдают площадку для концертов и шоу.

Администрация поселка Южный получила от 15 материалов о ночных вечеринках — их планируют объединить в одно административное дело и будут принимать решение о назначении штрафа.

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