Между жителями поселка Мирного в Барнауле произошел раскол из-за проведения газопровода, сообщили в алтайском реготделении ЛДПР. «Жириновцы» планируют массовый пикет в поддержку местной общественной организации, на которую из-за сложившейся ситуации, по словам жителей, оказывается давление.

К депутатам обратились представители общественной организации «Ветеран». Общественники занимаются вопросами благоустройства территории, помощью малоимущим, решением хозяйственных вопросов. В 2013 году на общем собрании решили провести газ. За два года газопровод построили, каждый дом вложил в него 41 тыс. рублей.

Затем, в 2015 году, один человек попытался выйти из организации, заявив, что она не нужна, пишут в ЛДПР. Этот человек «сплотил вокруг себя единомышленников, отказался от уплаты членских взносов за обслуживание газопровода и начал выступать против деятельности организации и ее руководителя»

По словам обратившихся в ЛДПР барнаульцев, эти люди стали требовать ликвидации «Ветерана» и передачи газопровода в собственность города. Они писали жалобы в Минюст, ФСБ и прокуратуру, начали «ходить» листовки, порочащие репутацию организации, добавляют партийцы.

Надзорные органы действительно нашли нарушения, но они были незначительные, связанные с оформлением документации.

В 2017-м «Ветеран» получил право собственности на газопровод, но тот самый житель поселка подал в суд на организацию. В итоге отчетное собрание, на котором были переизбраны члены правления, признали нелегитимным. Новое собрание, по словам барнаульцев, сорвали представители оппозиционной группы.

«Оппозиционеры» создают свою общественную организацию под тем же названием и препятствуют регистрации настоящего «Ветерана», уверены барнаульцы. «Все признаки рейдерского захвата!», — считают жители поселка.

«Жириновцы» планируют провести пикет под лозунгами «Руки прочь от «Ветерана», «Нас грабят — власть помогает!», «Остановите рейдерский захват газовых сетей!», «Сначала наш газопровод — потом наша земля?», «Пока есть «Ветеран» — есть хозяин у сетей!» и так далее.