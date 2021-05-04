Жители барнаульского поселка своими силами решили построить дорогу

Жители старой части поселка Борзовая Заимка в Барнауле решили построить дорогу сами, так как надежды на местную власть у них больше нет.

Весь поселок заасфальтировали, кроме двух улиц — Удачной и соседней, общей протяженностью около километра. Весной дороги там утопают в грязи.

Улица в Борзовой Заимке. предоставлено altapress.ru

У местных жителей сложилось впечатление, «будто чиновники решили сэкономить на благоустройстве оставшихся улиц, а средства выделенные на благоустройство, пошли не по назначению».

«В минувшее воскресенье на общем собрании жителей нашей улицы Удачной принято решение об отсыпке улицы собственными силами на собранные средства. Такую грязь в Центральном районе города уже терпеть никто не хочет», — пишут жители поселка.

В администрации Барнаула говорят, что в связи с ограниченным финансированием ремонт дорог в этом году не предусмотрен.