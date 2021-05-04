Жители барнаульского поселка своими силами решили построить дорогу

Весь поселок заасфальтировали, кроме двух улиц — Удачной и соседней, общей протяженностью около километра. Весной дороги там утопают в грязи.
У местных жителей сложилось впечатление, «будто чиновники решили сэкономить на благоустройстве оставшихся улиц, а средства выделенные на благоустройство, пошли не по назначению».
«В минувшее воскресенье на общем собрании жителей нашей улицы Удачной принято решение об отсыпке улицы собственными силами на собранные средства. Такую грязь в Центральном районе города уже терпеть никто не хочет», — пишут жители поселка.
В администрации Барнаула говорят, что в связи с ограниченным финансированием ремонт дорог в этом году не предусмотрен.