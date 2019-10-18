Жители барнаульской пятиэтажки после пожара почти неделю живут без света

Жильцы барнаульской пятиэтажки на Георгия Исакова, где 13 октября произошел пожар, почти неделю живут без света, сообщили «Вести Алтай». В подъезде сгорела электропроводка, и кто будет ее восстанавливать, пока не известно.

Пожар в доме на улице Г. Исакова.

Центральный и Железнодорожный суды дважды обязывали городской комитет по ЖКХ провести капремонт в подъезде и заменить проводку, но это не сделали. Теперь управляющая компания «Наш Барнаул» предлагает заменить проводку за счет самих жильцов.

В подъезде живут 20 собственников, на общедомовые сети им следует собрать 190 тысяч рублей. Чтобы электричество появилось в квартирах, нужно доплатить

По словам местных жителей, они будут самостоятельно разбираться с ущербом электрической сети и им никто не будет компенсировать эти затраты.

Напомним, 13 октября во время пожара в пятом подъезде дома на Георгия Исакова сгорела электропроводка. Сотрудники МЧС эвакуировали местных жителей. По предварительной версии МЧС, причиной возгорания стало замыкание в электрощитовой на первом этаже.

По данным «Гражданского патруля», на протяжении пяти лет власти города игнорировали решение суда, по которому обязаны произвести ремонт дома и заменить там аварийную электропроводку. 15 октября по жалобе жителей дома правозащитники направили обращение в прокуратуру и попросили проверить комитет на предмет халатности.