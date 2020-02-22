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Жизнь

Жители Бийска жалуются на аварийный дом"плюющийся" кирпичами

В Бийске жилой пятиэтажный дом разваливается на глазах. Один из жителей даже успел запечатлеть момент обрушения на камеру своего смартфона. Снимок он опубликовал в паблике «Инцидент Бийск» ВКонтакте.

Жители Бийска жалуются на аварийный дом"плюющийся" кирпичами.
Жители Бийска жалуются на аварийный дом"плюющийся" кирпичами.
https://vk.com/incident_22

Бийчанин Никита Лукьянцев предупредил горожан об опасном доме по адресу ул. Васильева, 45. В соцсети он написал, что фасад здания с второго по пятый этаж — мокрый, часть его отделилась от стены и вот-вот рухнет.

«Только успел достать камеру, как произошло обрушение, части раствора и кирпичей упали под отмостку дома, и непосредственно на тротуар, где пару секунд назад проходили люди…», — пишет Никита.

В комментариях пользователи социальной сети похвалили автора за «удачный кадр» и сравнили ситуацию с фильмом «Дурак».

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