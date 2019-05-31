Жители Бийска не хотят допустить строительства АЗС на месте детской площадки

В Бийске на месте детской площадки могут построить автозаправочную станцию, сообщает пресс-служба регионального отделения «Справедливой России» со ссылкой на жителей домов, расположенных вокруг территории.

Жители микрорайона 2-я Зеленая обратились к депутату Госдумы, лидеру алтайских эсэров Александру Терентьеву.

Они рассказали, что еще в конце декабря 2018 года бийская городская администрация заключила договор аренды земельного участка для «размещения производственных и административных зданий и пр.» на месте детской площадки. А 30 апреля 2019 года появилось постановление о проведении публичных слушаний для размещения на этом участке автозаправочной и газонакопительной станции.

В обращении от 23 мая 2019 года к Терентьеву жители утверждают, что действия мэрии аморальны и незаконны. Во-первых, указывают они, на участке расположена детская площадка, которую собираются снести. Во-вторых, участок расположен в двух территориальных зонах, что, по их мнению, недопустимо.

Кроме того, пишут заявители, из представленных документов не ясно, какой именно объект будет расположен на участке и какой объем топлива будет на нем храниться. И, наконец, делают они вывод, строительство АЗС и газонакопительной станции, какой бы объем топлива там не хранился, невозможно, так как будут нарушены нормы действующих СНиП и СанПиН.

В настоящее время арендатор уже начал вести подготовительные работы на земельном участке, хотя разрешение на строительство еще не получил, утверждают горожане.

Обращение к Терентьеву подписали 35 человек.

Депутат направил запросы главе Бийска Александру Студеникину и прокурору города Роману Фомину с просьбой рассмотреть жалобу, провести проверку и принять меры по защите прав обратившихся граждан.