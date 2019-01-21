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Жизнь

Жители Бийска прокопали тоннель в гигантском сугробе на тротуаре

На переулке Байкальском в Бийске горожане сделали «ворота» в куче снега на тротуаре. Фотографию опубликовало сообщество «Бийск» в соцсети «ВКонтакте».

Жители Бийска прокопали ворота в гигантском сугробе на тротуаре.
Жители Бийска прокопали ворота в гигантском сугробе на тротуаре.
vk.com/biysk_all

Участница сообщества Лидия Морозова в комментариях к посту пояснила, что тоннель сделали для детей. Иначе им приходилось идти к автобусной остановке прямо по проезжей части из-за очень высоких сугробов на обочине — около 2 метров.

Многие пользователи прокомментировали пост смеющимися смайликами, а кто-то задался вопросом: «А что, собственно, смешного?».

Один из комментаторов предложил присудить снимку Пулитцеровскую премию за лучшую новостную фотографию года, другой пошутил, что когда у тоннеля начнет сыпаться крыша, власти признают его незаконным.

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