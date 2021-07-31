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Жизнь

Жители Бийска жалуются на проблемы из-за отремонтированных дорог

Подписчики сообщества «Инцидент Бийск» сообщают об огромных лужах прямо посреди дорог. По их словам вода скапливается на те участках, где недавно прошел ремонт.

Лужи последи дорог в Бийске
Лужи последи дорог в Бийске
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«На первом фото пешеходный переход рядом со школой № 1. Дети после дождичка вынужденно бегут к трамваю через перекресток. Что интересно, этот участок за лето успели подремонтировать два раза. Первый раз снимали асфальт на перекрестке, во второй реставрировали выбоины», — сообщил житель города по имени Евгений.

Он обратился к администрации города и просил произвести ремонт с учетом необходимых для водостока уклонов, особенно на пешеходном переходе.

«На следующих дорога к мед училищу и двор Короленко 45, совсем недавно прошедший ремонт по программе благоустройства. Могу предоставить фотографии других дорог и дворов с подобной проблемой», — написал мужчина.

Подобная ситуация в 2021 году сложилась и в Рубцовске, где после ремонта дороги вода начала стекать в соседние дворы граждан.

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