Жители Бийска жалуются на проблемы из-за отремонтированных дорог

Подписчики сообщества «Инцидент Бийск» сообщают об огромных лужах прямо посреди дорог. По их словам вода скапливается на те участках, где недавно прошел ремонт.

«На первом фото пешеходный переход рядом со школой № 1. Дети после дождичка вынужденно бегут к трамваю через перекресток. Что интересно, этот участок за лето успели подремонтировать два раза. Первый раз снимали асфальт на перекрестке, во второй реставрировали выбоины», — сообщил житель города по имени Евгений.

Он обратился к администрации города и просил произвести ремонт с учетом необходимых для водостока уклонов, особенно на пешеходном переходе.

«На следующих дорога к мед училищу и двор Короленко 45, совсем недавно прошедший ремонт по программе благоустройства. Могу предоставить фотографии других дорог и дворов с подобной проблемой», — написал мужчина.

Подобная ситуация в 2021 году сложилась и в Рубцовске, где после ремонта дороги вода начала стекать в соседние дворы граждан.