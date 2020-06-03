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Жители Бийского района обеспокоены открытием ковидного госпиталя и увольнением врачей

Бийскую центральную районную больницу планируют закрыть, а на ее площадях устроить ковидный госпиталь, об этом сообщают в письме в редакцию altapress.ru жители района. Временно назначенный главврач больницы Сергей Ковязин говорит, что подготовка к приему больных с COVID-19 плановая, и население не останется без медицинской помощи.

Врач. Халат. Болезнь
Врач. Халат. Болезнь
СС0

В письме говорится о том, что 30 тыс. человек могут остаться без медицинской помощи в районе, в селе Первомайское Бийского района около 10 тыс. «Ездить в город за 20 километров не удобно, а для экстренных случаев (инфаркт, инсульт) смертельно. Кроме того, чиновники выбрасывают врачей фактически на улицу», — пишут в сообщении.

Обеспокоенность вызывает и то, что Бийская ЦРБ готовится принять ковидных больных.

Из обращения жителей Бийского района:

На площадях больницы планируется открыть ковидный госпиталь, что недопустимо, так как в менее 100 метров находятся жилые дома и жители подвергнуты опасности заражения.

Как сообщает министерство здравоохранения Алтайского края, в настоящий момент все медорганизации региона ведут подготовку своих площадок под возможное размещение ковидных госпиталей. Эту работу необходимо организовать и в Бийской ЦРБ.

«Сейчас нет необходимости увеличивать число мест для пациентов Бийской зоны, инфицированных коронавирусом. Но мы должны быть готовы к развитию любой ситуации, — говорит временно назначенный руководитель Бийской ЦРБ Сергей Ковязин. — В крае уже был пример того, как в экстренном порядке под ковидный госпиталь готовили Рубцовскую ЦРБ. Чтобы такой ситуации избежать, лучше быть готовыми».

Вирус, болезнь.
Вирус, болезнь.
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Медицинская помощь жителям района, по словам главрача не прекратится, Центральная районная больница будет работать в прежнем режиме. В случае, если госпиталь все же придется открыть, амбулаторный прием будут вести на площадке инфекционного стационара в достаточном объеме.

«Менять, увольнять или сокращать коллектив в больнице не собираемся», — подчеркнул Сергей Ковязин.

Минздрав также сообщает, что пациентов с коронавирусом Бийской зоны уже развернут ковидный госпиталь на площадке горбольницы № 2 на 130 мест. Там созданы все необходимые условия для лечения пациентов легкой и средней степени тяжести. При ухудшении состояния больных переводят в горбольницу № 5 Барнаула.

Сегодня бийский госпиталь заполнен лишь на 30%, поэтому дополнительные площади могут понадобиться лишь при возникновении крупного очага.

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