Жители частного сектора «взяли штурмом» администрацию Барнаула

В первый день общественных обсуждений проекта новых Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) в администрацию Октябрьского района пришло небывалое число горожан. Видео оттуда опубликовал Telegram-канал « Алтайский сыр ».

В основном поинтересоваться изменениями в ПЗЗ решили жители частного сектора, среди которых оказалось много подкованных в терминологии пенсионеров.

Чиновники к такому количество посетителей не подготовились, говорят барнаульцы на видео. В месте проведения общественных обсуждений не было наглядного материала, его начали вывешивать якобы по требованию горожан.

Барнаульцы возмущались, что представители администрации не смогли назвать конкретные изменения в документе и предложили замечания изложить письменно. Жителей частного сектора волнует разрешение на многоэтажное строительство в их микрорайонах.

«Власть не ожидала, что столько людей в разгар рабочего дня придут высказать свою точку зрения по важному для Барнаула документу. И это полное неуважение к горожанам», — пишет источник.

Судя по видео, и сами горожане не удержались от неуважительных комментариев.

Автор ролика высказывала претензии по поводу смены зоны жилой застройки, на что одна из сотрудниц, скотчем приклеивая Генплан к стенду, ответила, что это приняли не они. На что женщина заявила: «Да это я знаю, вы тут никто и звать вас никак».

В толпе происходящее назвали «идиотизмом».