Жителей Алтая просят взбодрить бабушек и дедушек видео-приветом во время пандемии коронавируса

Алтайская группа благотворительного фонда «Старость в радость» призвала жителей края записать короткие видеописьма для бабушек и дедушек в домах престарелых. «Это займет всего пять минут, но очень обрадует наших подопечных», — говорят в фонде.

Дважды в неделю фонд отсылает в дома престарелых видео-приветы, поскольку лично навестить бабушек и дедушек в период ограничений по коронавирусу нельзя.

Надежда Постникова,

руководитель региональных программ фонда «Старость в радость»:

Они остались один на один с телевизором, а из него все время вещают про вирус и про пожилых людей, которые оказались в зоне риска. В этой ситуации бабушкам и дедушкам, конечно, тревожно. К тому же все свидания запрещены, что лишает их почти единственной радости — наших объятий и общения. Мы должны поддержать их и сказать какие-то добрые слова, чтобы страх отступил.

Фонд обратился к жителям с просьбой записывать короткие видео и отправлять их на почту starikam. altai@gmail.com или miryadom@starikam.org, указав в теме «видео-привет».

О чем можно говорить:

про весну , подготовку к дачному сезону , цветы , рассаду , домашнее животное , вашего ребенка;

подготовку к дачному сезону цветы рассаду домашнее животное вашего ребенка; можете прочитать короткий стишок , спеть песню , показать танец;

спеть песню показать танец; о хобби , ваших путешествиях , прогулках.

Волонтеры фонда «Старость в радость» в домах для престарелых в Алтайском крае. vk.com/svr_alt.

О чем лучше не говорить:

не надо упоминать болезни , карантин или вирус. ( Плохой пример: «Мы с вами! Вирус бушует , но мы сильнее!»);

карантин или вирус. Плохой пример: «Мы с вами! Вирус бушует но мы сильнее!»); не нужно паниковать;

избегайте трагических настроений ( «Мы все выживем , я думаю! Надеюсь , что вы тоже выживете!»)

Условия

Это должно быть короткое видео (до двух-трех минут) при хорошей освещенности, горизонтального формата. Начинать видео можно представившись (назвав свое имя и город, где вы живете). Можно обращаться «Дорогие друзья» или просто «Здравствуйте».

Все приветы будут проходить отбор, на усмотрение сотрудников фонда. Видео разместят на YouTube-канале в открытом доступе.