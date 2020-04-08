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8 апреля 6°C
Коронавирус

Жителей Алтая просят взбодрить бабушек и дедушек видео-приветом во время пандемии коронавируса

Алтайская группа благотворительного фонда «Старость в радость» призвала жителей края записать короткие видеописьма для бабушек и дедушек в домах престарелых. «Это займет всего пять минут, но очень обрадует наших подопечных», — говорят в фонде.

Кытмановский дом для престарелых.
Кытмановский дом для престарелых.
Диана Горночакова, vk.com/svr_alt.

Дважды в неделю фонд отсылает в дома престарелых видео-приветы, поскольку лично навестить бабушек и дедушек в период ограничений по коронавирусу нельзя.

Надежда Постникова,
руководитель региональных программ фонда «Старость в радость»:

Они остались один на один с телевизором, а из него все время вещают про вирус и про пожилых людей, которые оказались в зоне риска. В этой ситуации бабушкам и дедушкам, конечно, тревожно. К тому же все свидания запрещены, что лишает их почти единственной радости — наших объятий и общения. Мы должны поддержать их и сказать какие-то добрые слова, чтобы страх отступил.

Фонд обратился к жителям с просьбой записывать короткие видео и отправлять их на почту starikam. altai@gmail.com или miryadom@starikam.org, указав в теме «видео-привет».

О чем можно говорить:

  • про весну, подготовку к дачному сезону, цветы, рассаду, домашнее животное, вашего ребенка;
  • можете прочитать короткий стишок, спеть песню, показать танец;
  • о хобби, ваших путешествиях, прогулках.
Волонтеры фонда &quot;Старость в радость&quot; в домах для престарелых в Алтайском крае.
Волонтеры фонда «Старость в радость» в домах для престарелых в Алтайском крае.
vk.com/svr_alt.

О чем лучше не говорить:

  • не надо упоминать болезни, карантин или вирус. (Плохой пример: «Мы с вами! Вирус бушует, но мы сильнее!»);
  • не нужно паниковать;
  • избегайте трагических настроений («Мы все выживем, я думаю! Надеюсь, что вы тоже выживете!»)

Условия

Это должно быть короткое видео (до двух-трех минут) при хорошей освещенности, горизонтального формата. Начинать видео можно представившись (назвав свое имя и город, где вы живете). Можно обращаться «Дорогие друзья» или просто «Здравствуйте».

Все приветы будут проходить отбор, на усмотрение сотрудников фонда. Видео разместят на YouTube-канале в открытом доступе.

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