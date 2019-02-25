Жители двух районов Барнаула остались без горячей и холодной воды из-за порыва (обновлено)

В «Барнаульском водоканале» сообщили, что четыре бригады устраняют повреждение, задействована вся необходимая техника. Масштабы отключений и сроки восстановления водоснабжения пока не сообщаются.
Однако в аварийной диспетчерской altapress.ru сообщили, что без горячей воды остались жители Октябрьского и Железнодорожного районов. Читатели сообщают, что под отключения попали микрорайоны в районе «Норд-Веста», Г. Исакова и Телефонной, поселок Восточный и другие.
Обновлено в 9.20:
В «Барнаульском водоканале» уточнили, что ограничено водоснабжение в жилых домах и административных зданиях в Железнодорожном районе, а также в части Октябрьского района: район ВРЗ, поселок Восточный, Жилплощадка. Ориентировочный срок устранения повреждения — сегодня во второй половине дня.