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Жизнь

Жители двух районов Барнаула остались без горячей и холодной воды из-за порыва (обновлено)

Ночью 25 февраля в Барнауле произошел порыв водопровода на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской. Из-за этого без горячей и холодной воды остались жители двух районов города, сообщили корреспонденту altapress.ru в диспетчерской аварийной службы.

Кран, вода.
Кран, вода.
Открытые источники в Интернете (СС0)

В «Барнаульском водоканале» сообщили, что четыре бригады устраняют повреждение, задействована вся необходимая техника. Масштабы отключений и сроки восстановления водоснабжения пока не сообщаются.

Однако в аварийной диспетчерской altapress.ru сообщили, что без горячей воды остались жители Октябрьского и Железнодорожного районов. Читатели сообщают, что под отключения попали микрорайоны в районе «Норд-Веста», Г. Исакова и Телефонной, поселок Восточный и другие.

Обновлено в 9.20:

В «Барнаульском водоканале» уточнили, что ограничено водоснабжение в жилых домах и административных зданиях в Железнодорожном районе, а также в части Октябрьского района: район ВРЗ, поселок Восточный, Жилплощадка. Ориентировочный срок устранения повреждения — сегодня во второй половине дня.

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