Жители элитного алтайского села четвертый день борются с водой. Пока побеждает вода

Четвертые сутки жители села Солнечное откачивают воду с цокольных этажей своих домов — остановилась работа канализационной насосной станции. Как жители и администрация пытаются решить проблему и как выглядят улицы населенного пункта — в материале altapress.ru.

Все страдают

Как рассказали в администрации Солнечного сельсовета, паводковая вода затопила не только дороги и приусадебные участки, но и насосы на КНС. Чтобы все снова заработало, нужно выкачать всю воду и заменить насосы.

«Канализационные колодцы переполнены, пользоваться удобствами не можем, — рассказал один из собственников жилья Валерий Регер. — Понятно, когда это длится часы, сутки, но четверо — это безобразие».

Как рассказал Регер, лет пять назад он уже сталкивался с подобной ситуацией, после чего ему пришлось провести капитальный ремонт в доме.

«Весной замкнуло кабель энергоснабжения подстанции, в результате чего насосы встали и их затопило канализационной водой, — вспомнил он. — Казалось бы, надо сделать выводы. Ну не должно при любых аварийных ситуациях их топить. Но это происходит и все страдают».

Вызывали МЧС

Председатель ТСЖ Лариса Зосимук отметила, что к ней с жалобами обратились девять собственников. В этом году от талых вод пострадали даже те дома, где об этой проблеме даже никогда не задумывались. Администрация сельсовета попросила помощи у МЧС.

«Периодически КНС отключают, мы откачивали все сами. А здесь ни наших сил не хватило, ни администрации, ни МЧС с их большой промышленной помпой, — рассказала Зосимук. — Канализация по-сути бесхозная, трубы старые — поселку 30 лет. Мы их подчищаем, если у кого-то засорились, проводим мелкий ремонт».

Насосная станция принадлежит частнику. По обещанию собственника, неполадки должны устранить 31 марта, рассказала исполняющая обязанности пребывающего в отпуске главы Солнечного сельсовета Лариса Лобанова. Однако, как рассказали Регер и Зосимук, воду на станции все еще откачивают.

«Всю поддержку, которую могли привлечь от районной администрации — привлекли. Помогаем сотрудникам, предлагаем машины. Главное управление МЧС разворачивало штаб, больше суток работало в поселке», — рассказала Лариса Лобанова.

Вода в селе Солнечное. Предоставлено altapress.ru

По ее мнению, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем, канализационной сети требуется один хозяин. Добавила, что в перспективе это могут быть Первомайские коммунальные системы, у которых есть инструменты и резервы.