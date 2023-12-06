Жители еще 100 многоквартирных домов Барнаула получили доступ к гигабитному интернету

Обновленная сеть с увеличенной пропускной способностью позволяет поддерживать высокую скорость соединения сразу на нескольких девайсах даже в период пиковых нагрузок. Теперь барнаульцы могут смотреть видео в разрешении 4K, вести стриминг в формате Ultra HD (Ультра ЭйчДи), а также играть в компьютерные игры с облачных серверов, используя скорость, сопоставимую с чтением с обычного жесткого диска.
Развитие нашей фиксированной сети в Барнауле — процесс постоянный. Мы поэтапно обновляем инфраструктуру в разных районах города, увеличивая скорость домашнего интернета до 1Гбит/с. Новую возможность точно оценят геймеры и киноманы, а также большие семьи, которые выходят в сеть из одной квартиры с большого количества устройств. В ближайшее время сверхскорости получат также жители нескольких домов, расположенных в Индустриальном районе Барнаула, — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.
Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу в Барнауле можно на сайте компании.