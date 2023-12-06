6 декабря
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Жизнь
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Жители еще 100 многоквартирных домов Барнаула получили доступ к гигабитному интернету

Компания МТС модернизировала сеть фиксированной связи в нескольких районах Барнаула.

Гигабитный интернет стал доступен жителям почти 100 жилых многоквартирных домов, расположенных на улицах Чкалова, Гущина, Юрина, Малахова, а также на Змеиногорском тракте и Комсомольском проспекте.

Доступ к глобальной сети Интернет.
Доступ к глобальной сети Интернет.
Фото: ru.freepik.com, автор teravector.

Обновленная сеть с увеличенной пропускной способностью позволяет поддерживать высокую скорость соединения сразу на нескольких девайсах даже в период пиковых нагрузок. Теперь барнаульцы могут смотреть видео в разрешении 4K, вести стриминг в формате Ultra HD (Ультра ЭйчДи), а также играть в компьютерные игры с облачных серверов, используя скорость, сопоставимую с чтением с обычного жесткого диска.

Развитие нашей фиксированной сети в Барнауле — процесс постоянный. Мы поэтапно обновляем инфраструктуру в разных районах города, увеличивая скорость домашнего интернета до 1Гбит/с. Новую возможность точно оценят геймеры и киноманы, а также большие семьи, которые выходят в сеть из одной квартиры с большого количества устройств. В ближайшее время сверхскорости получат также жители нескольких домов, расположенных в Индустриальном районе Барнаула, — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу в Барнауле можно на сайте компании.

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