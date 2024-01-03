Жители еще одного российского города говорят о мощных взрывах

О беспокойстве в Севастополе сообщает портал Ura.ru со ссылкой на telegram-канал Shot.
«Очевидцы сообщают о мощных звуках взрывов в Севастополе. Предварительно, работает система ПВО», — сообщает telegram-канал Shot.
По словам местных жителей, слышно было как минимум два взрыва. При этом официальных комментариев по данному факту пока нет.
Источник сообщает, что подобные инциденты в Севастополе уже случались. Речь идет, например, о случае в прошлом году, когда в центре города якобы был взрыв.
Однако следом ГУ МЧС России по Севастополю опровергло данные. Причиной для беспокойств послужило плановое уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны. О предстоящих работах на своей официальной странице в соцсетях предупреждал губернатор Развожаев.
Напомним, в канун Нового года мощному обстрелу подвергся Белгород. Известно более чем о 25 погибших.
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