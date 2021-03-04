Жители Хакасии попросили подарить им морг. Чиновники ответили, что морг еще «нужно заслужить»

В Хакасии жители Орджоникидзевского района обратились к чиновникам с просьбой построить морг, без которого нет нормальной жизни, сообщает 19rus.info .

Из-за отсутствия морга местным жителям приходится возить трупы слишком далеко — в Ширинский район или Абакан.

«А эта процедура не только хлопотная, но и морально тяжелая. Потому-то местные активисты и обратились в СМИ с целью привлечь к своей проблеме внимание региональных властей», — отмечает издание.

До 2014 года морг в районе работал, но его закрыли под видом проведения ремонта. Однако денег на работы не нашли, а поэтому морг до сих пор не открылся.

Примечательно, что республиканском минздраве не видят проблемы в отсутствии морга в целом районе.

Морг. СС0

«Для возобновления работы патологоанатомического отделения необходимы капремонт помещения и новое оборудование. Предполагаемая сумма затрат составляет порядка 5 млн рублей, что в свою очередь является экономически нецелесообразным… Кроме того, в районной больнице отсутствует врач-патологоанатом», — передает издание позицию министерства.

В минздраве пояснили, что в больнице соседнего Ширинского района, куда свозят трупы из Орджоникидзевского района, есть необходимые специалисты и они «с нагрузкой справляются».

Также отметили, что расстояние до соседнего морга составляет всего около 70 км — затраты на путь на автомобиле занимают не более одного часа.

При этом власти не отрицают, что доставку тел на вскрытие осуществляют при поддержке сельских администраций и родственников умерших. Причем после тела нужно еще и забрать.