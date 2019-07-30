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30 июля 29°C

Жители Камня-на-Оби в мемах посмеялись над проблемами города

Жители Камня-на-Оби в мемах посмеялись над острыми проблемами города. Небольшую подборку опубликовал сайт местной газеты «Каменские известия».

Мемы про каменские проблемы.
Мемы про каменские проблемы.
https://izvestiy-kamen.ru/

В одной картинке каменцы пошутили насчет провисшего над дорогой кабеля от светофора и клубком проводов в пешеходной зоне, который в 2018 году висел там целый месяц. Горожане окрестили «электро-паутину» логовом Человека-паука, а потом написали в соцсетях, что провод необходим для дрессировки циркового медведя.

Мемы про каменские проблемы.
Мемы про каменские проблемы.
izvestiy-kamen.ru/


Проблемой с бродячими собаками и коммуналкой каменцы «обязали» заниматься звезду Сергея Зверева. В обрушении кирпичной стены здания бывшего водоканала горожане обвинили персонажа комиксов Халка.

Жителя Камня-на-Оби Владимира Гришкина окрестили «Квасменом» и «Владимиром Квасовозовым», после того, как он потушил горящий автомобиль квасом.

Мемы про каменские проблемы.
Мемы про каменские проблемы.
izvestiy-kamen.ru/
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