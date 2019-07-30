Жители Камня-на-Оби в мемах посмеялись над проблемами города

В одной картинке каменцы пошутили насчет провисшего над дорогой кабеля от светофора и клубком проводов в пешеходной зоне, который в 2018 году висел там целый месяц. Горожане окрестили «электро-паутину» логовом Человека-паука, а потом написали в соцсетях, что провод необходим для дрессировки циркового медведя.

Мемы про каменские проблемы. izvestiy-kamen.ru/

Проблемой с бродячими собаками и коммуналкой каменцы «обязали» заниматься звезду Сергея Зверева. В обрушении кирпичной стены здания бывшего водоканала горожане обвинили персонажа комиксов Халка.

Жителя Камня-на-Оби Владимира Гришкина окрестили «Квасменом» и «Владимиром Квасовозовым», после того, как он потушил горящий автомобиль квасом.