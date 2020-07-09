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Жизнь

Жители крупного поселка в Алтайском крае страдают от вечно горящей свалки

Жители Павловска задыхаются от запаха горящего пластика. Местная свалка «горит, не умолкая», жалуются сельчане в соцстеях.

В Павловске горит свалка.
В Павловске горит свалка.
https://www.instagram.com/go_pavlovsk/

«Сколько мы еще будем это терпеть. Нас травят! И нет никому дела», — пишут жители в отчаянии.

В администрации Павловского района знают о вечно горящей свалке. Чиновники утверждают, что арендатор полигона (компания «Экотрест») бездействует.

«Мы долго ждали, когда жители присоединятся у нашим жалобам на бездействие арендатора полигона по поводу возгорания на нем», — сообщили представители администрации.

Жалобы сельчанам посоветовали направлять в Роспотребнадзор по Алтайскому краю и региональную прокуратуру. Сбор подписей уже начался.

Напомним, по информации синоптиков, в Алтайском крае в период с 9 по 10 июля сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), местами по западу края чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). Населению следует быть предельно внимательным при обращении с огнем.

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