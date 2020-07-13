Жители Кулунды благодарят энергетиков «Алтайкрайэнерго»

Для энергетиков лучшая награда за труд — искренняя благодарность потребителей. Так, Татьяна Андреевна Ж . прислала в АО «СК Алтайкрайэнерго» теплые слова благодарности сотрудникам филиала «Кулундинские МЭС» за оперативность, профессионализм и внимательное отношение к потребителям.

27 июня несколько районов Алтайского края пострадали от серьезного шторма. Стихия не обошла и Кулунду. Из-за ливня и сильного ветра в районе произошли обрывы линий электропередач. На дом Татьяны Андреевны с соседнего участка упало дерево. Держалось оно за счет крыши и забора.

«Первой, кому мы позвонили была служба ЕДДС, которая передала сообщение об аварии диспетчеру „Алтайкрайэнерго“. Звонили и в другие службы, так как была вероятность, что дерево упадет и оборвет электрический кабель, подходящий к дому. Страшно подумать, какие последствия могли бы случиться», — пишет Татьяна Андреевна.

По словам потребителя, никто из служб не мог помочь, предлагали убрать самим или пригласить службы, которые приняли бы меры только спустя неделю. На вызов оперативно прибыла аварийно-восстановительная бригада филиала «Кулундинские МЭС» под руководством начальника участка Владимира Симбирцева.

«У аварийной бригады, как мы потом узнали, в этот вечер после бури было много работы, но, несмотря на это, сотрудники прибыли быстро, — говорится в письме. — Уже на месте Симбирцев В.А. оценил обстановку. Бригада, отключив электрический кабель, приступила к работе».

Аварийно-восстановительные работы выполняли члены бригады: мастер Кулундинского участка Владимир Гончарук, электромонтер-контролер Сергей Батуров, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Валерий Бузин, электромонтер-водитель Юрий Прокопенко, слесарь по ремонту автомобилей Валерий Капертехов. Были задействованы дежурный автомобиль ГАЗ-27527 и автовышка АП 18−09.

«Быстро, а главное аккуратно спилили дерево. Было видно, что ребята искренне стараются не нанести еще больший ущерб дому, пострадавшему от урагана. Еще раз хочу выразить благодарность аварийной бригаде „Алтайкрайэнерго“ Кулундинского района за то, что откликнулись на просьбу о помощи, сработали быстро и профессионально! Желаем ясных дней как на работе, так и дома» — завершила письмо Татьяна Андреевна.

Остается добавить, что оперативные и аварийные службы «Алтайкрайэнерго» всегда находятся в режиме повышенной готовности, обеспечивается мониторинг метеоусловий. Аварийно-восстановительные бригады незамедлительно приступают к устранению последствий стихии на электросетях компании в любой точке Алтайского края.