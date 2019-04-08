Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 апреля 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Жители Кузбасса катались по реке на льдинах

Четверо мужчин и женщина во время ледохода плавали по реке на льдинах недалеко от Междуреченска. Видео их экстремального заплыва разошлось по интернету, передает паблик «Типичный Междуреченск».ч

Экстремал на льдине
Экстремал на льдине
скриншот видео Константина Коренных.

Известно, что оседлавшие льдины кузбассцы много лет моржевали, поэтому не рекомендуют повторять их развлечение без подготовки.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость