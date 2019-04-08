Жители Кузбасса катались по реке на льдинах

Известно, что оседлавшие льдины кузбассцы много лет моржевали, поэтому не рекомендуют повторять их развлечение без подготовки.
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Четверо мужчин и женщина во время ледохода плавали по реке на льдинах недалеко от Междуреченска. Видео их экстремального заплыва разошлось по интернету, передает паблик «Типичный Междуреченск».ч
Известно, что оседлавшие льдины кузбассцы много лет моржевали, поэтому не рекомендуют повторять их развлечение без подготовки.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter